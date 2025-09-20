Тотти о сборной Италии: «Пропустить ЧМ в 3-й раз подряд было бы невыносимо. Мы и так уже слишком к этому привыкли. Гаттузо выведет команду на турнир, надеюсь»
Франческо Тотти считает, что 3-й подряд невыход Италии на ЧМ был бы невыносимым.
Сборная Италии идет на 2-м месте в отборочной группе I с 9 очками в 4 играх и отстает от лидирующей Норвегии на 6 баллов.
Первое место в группе обеспечивает прямую путевку на ЧМ-2026, второе – возможность побороться за нее в раунде плей-офф.
«Немного странно видеть Дженнаро Гаттузо на скамейке сборной, ведь мы с ним играли вместе. Но я очень рад за него и надеюсь, что он сможет вывести Италию на чемпионат мира.
Пропустить турнир в 3-й раз подряд было бы невыносимо. Мы и так уже слишком к этому привыкли», – сказал чемпион мира-2006 в составе итальянцев.
Ранее сборной Италии не удалось квалифицироваться в финальную часть чемпионатов мира-2018 и 2022. На двух предыдущих турнирах (2010 и 2014) команда завершала выступления на групповом этапе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Альфредо Педуллы
