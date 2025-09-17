Мамаев о Карпине в «Динамо»: «Не спешите с выводами – еще пара туров, и они будут в тройке, к примеру. Про Соболева вся страна кричала, что он не футболист – теперь ничего не говорят»
Павел Мамаев считает критику работы Валерия Карпина в «Динамо» преждевременной.
После 8 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 9-е место в таблице, набрав 9 очков.
– Что думаете о заявлении Карпина о возможной отставке после матча в Махачкале?
– Думаю, любой тренер допускает отставку. Это логичный ответ здравомыслящего человека. Мы видели пример Ивича, которого убрали, когда «Краснодар» шел на втором месте в одном очке от первого.
– Но результатами «Динамо» пока не блещет.
– Как и со «Спартаком», пройдет еще пара туров, и они, к примеру, будут в тройке. Не спешите с выводами. Про Соболева вся страна в прошлом году кричала, что он не футболист. Сейчас он забивает и отдает. И никто теперь ничего не говорит, – сказал бывший полузащитник сборной России.
