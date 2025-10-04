У Васкеса первое результативное действие в «Байере» – голевая в игре с «Унионом». До этого было только 3 желтые карточки
Лукас Васкес отметился первым результативным действием за «Байер».
Защитник леверкузенцев отдал голевой пас на Эрнеста Поку на 33-й минуте – в эпизоде с первым голом.
Это пятый матч Васкеса за «Байер». До сегодня у испанца не было результативных действия, только 3 желтые карточки.
