«Кристал Пэлас» не проигрывает 19 матчей – рекорд клуба. Сегодня команда Гласнера победила «Динамо» Киев – 2:0
«Кристал Пэлас» установил клубный рекорд, проведя 19 матчей без поражений.
Сегодня команда под руководством Оливера Гласнера победила киевское «Динамо» (2:0) в 1-м туре Лиги конференций.
Таким образом, «Кристал Пэлас» провел 19 матчей подряд без поражений и побил клубный рекорд.
В субботу «орлы» одолели в АПЛ «Ливерпуль» (2:1), впервые в истории не уступив в стартовых 6 турах.
На данный момент «Пэлас» занимает 3-е место в чемпионате Англии, набрав 12 очков после 6 матчей. В воскресенье «орлы» отправятся на выезд к «Эвертону» в рамках 7-го тура АПЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
