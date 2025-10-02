«Кристал Пэлас» не проигрывает 19 матчей – рекорд клуба. Сегодня команда Гласнера победила «Динамо» Киев – 2:0

«Кристал Пэлас» установил клубный рекорд, проведя 19 матчей без поражений.

Сегодня команда под руководством Оливера Гласнера победила киевское «Динамо » (2:0) в 1-м туре Лиги конференций.

Таким образом, «Кристал Пэлас » провел 19 матчей подряд без поражений и побил клубный рекорд.

В субботу «орлы» одолели в АПЛ «Ливерпуль» (2:1), впервые в истории не уступив в стартовых 6 турах.

На данный момент «Пэлас» занимает 3-е место в чемпионате Англии, набрав 12 очков после 6 матчей. В воскресенье «орлы» отправятся на выезд к «Эвертону» в рамках 7-го тура АПЛ.