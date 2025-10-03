«Кристал Пэлас» определится с будущим Гласнера во время паузы на матчи сборных. Переговоры с тренером о новом контракте проходят позитивно на фоне интереса «МЮ»
«Кристал Пэлас» определится с будущим Оливера Гласнера во время паузы на матчи сборных.
Переговоры лондонского клуба с тренером о новом контракте проходят позитивно, действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.
Для продления контракта Гласнер хотел бы получить заверения в том, что руководство «Пэлас» сделает со своей стороны все возможное, чтобы нынешнее успешное выступление «орлов» получило продолжение и в будущем.
«Пэлас» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей, побив рекорд клуба. Сообщалось, что Гласнером интересуются ряд топ-клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
