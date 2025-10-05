  • Спортс
  У Хейлунда победные голы в двух матчах подряд за «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 4 гола в 6 матчах за неаполитанцев
15

У Хейлунда победные голы в двух матчах подряд за «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 4 гола в 6 матчах за неаполитанцев

Расмус Хейлунд два матча подряд забивает победные голы.

Нападающий «Наполи» принес победу команде, забив на 75-й минуте игры 6-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1). 

В прошлом матче против «Спортинга» в Лиге чемпионов (2:1) датчанин сделал дубль.

На счету арендованного у «МЮ» Хейлунда 4 гола в 6 матчах за итальянский клуб. Его подробная статистика – здесь

