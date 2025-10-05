У Хейлунда победные голы в двух матчах подряд за «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 4 гола в 6 матчах за неаполитанцев
Расмус Хейлунд два матча подряд забивает победные голы.
Нападающий «Наполи» принес победу команде, забив на 75-й минуте игры 6-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1).
В прошлом матче против «Спортинга» в Лиге чемпионов (2:1) датчанин сделал дубль.
На счету арендованного у «МЮ» Хейлунда 4 гола в 6 матчах за итальянский клуб. Его подробная статистика – здесь.
Как вам дерби?6174 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости