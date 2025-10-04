Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 11 голами в первых 6 турах

Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» поразил ворота «Айнтрахта » на 27-й минуте матча 6-го тура Бундеслиги.

На счету англичанина уже 11 голов в первых шести играх чемпионата. Прежде никому в истории лиги не удавалось продемонстрировать такую результативность.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Баварии» можно ознакомиться здесь .