Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 11 голами в первых 6 турах
Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги.
Нападающий «Баварии» поразил ворота «Айнтрахта» на 27-й минуте матча 6-го тура Бундеслиги.
На счету англичанина уже 11 голов в первых шести играх чемпионата. Прежде никому в истории лиги не удавалось продемонстрировать такую результативность.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Баварии» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
