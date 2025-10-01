«Зенит» может провести товарищеский матч с «Овьедо». Клуб начал подготовку к поездке в Испанию («СЭ»)

«Зенит» и «Реал Овьедо» могут провести товарищеский матч.

Петербургский клуб вновь рассматривает возможность проведения игры с представителем Ла Лиги в ходе октябрьской паузы на игры сборных.

По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит » уже начал организационные мероприятия, связанные с возможной поездкой в Испанию, а ясность в этом вопросе должна наступить в ближайшие дни.

«Реал Овьедо » занимает 14-е место в таблице Ла Лиги в этом сезоне, набрав 6 очков в 7 матчах.