ЦСКА улучшил предложение по Сенону, переговоры с «Бокой» близки к завершению. «Олимпиакос» решил не подписывать вингера после отказа аргентинцев продать его за 7 млн долларов (TyC Sports)

ЦСКА улучшил предложение по Кевину Сенону.
По информации TyC Sports, переговоры московского клуба с «Бока Хуниорс» о трансфере вингера близки к завершению.
Точная сумма, предложенная ЦСКА, не уточняется, однако аргентинский клуб не устроило бы предложение менее чем на 10 миллионов долларов, поскольку 20% от суммы трансфера должен получить «Унион Санта-Фе», у которого «Бока Хуниорс» приобрели Сенона в 2024 году за 3,5 млн долларов.
«Олимпиакос», который также был заинтересован в подписании Сенона, решил выйти из переговоров после того, как их предложение на сумму 7 млн долларов за 80% прав на вингера, было отклонено.
Отметим, что трансферное окно в России продлится до 11 сентября включительно.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
