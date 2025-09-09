ЦСКА улучшил предложение по Сенону, переговоры с «Бокой» близки к завершению. «Олимпиакос» решил не подписывать вингера после отказа аргентинцев продать его за 7 млн долларов (TyC Sports)

ЦСКА улучшил предложение по Кевину Сенону.

По информации TyC Sports, переговоры московского клуба с «Бока Хуниорс» о трансфере вингера близки к завершению.

Точная сумма, предложенная ЦСКА , не уточняется, однако аргентинский клуб не устроило бы предложение менее чем на 10 миллионов долларов, поскольку 20% от суммы трансфера должен получить «Унион Санта-Фе», у которого «Бока Хуниорс » приобрели Сенона в 2024 году за 3,5 млн долларов.

«Олимпиакос », который также был заинтересован в подписании Сенона , решил выйти из переговоров после того, как их предложение на сумму 7 млн долларов за 80% прав на вингера, было отклонено.

Отметим, что трансферное окно в России продлится до 11 сентября включительно.