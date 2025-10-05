«Черноморец» разгромил «Торпедо», пропустив первым – 4:1. Московский клуб на 17-м месте в Первой лиге
«Черноморец» крупно обыграл «Торпедо» в 13-м туре Pari Первой лиги (4:1).
Александр Ломакин вывел клуб из Москвы вперед на 4-й минуте, но гости отыгрались и одержали волевую победу благодаря голам Ильи Родионова и Олега Николаева, а также дублю Саида Алиева.
После 13 туров Первой лиги «Торпедо» идет 17-м в таблице, «Черноморец», который возглавляет Вадим Евсеев, – 12-м. В следующем матче, 11 октября, москвичи сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», клуб из Новороссийска на следующий день встретится на выезде с «Ротором».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
