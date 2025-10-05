Гвардиола об 1:0 с «Брентфордом»: «Сити» провел выдающийся 1-й тайм, игра была близка к нашей лучшей. Я очень доволен этим месяцем, мы сильно выросли во многих отношениях»
«Горожане» выиграли матч 7-го тура АПЛ со счетом 1:0.
«Хорошая игра. У них был один момент в первом тайме, одно единоборство, которое мы проиграли. Мы провели выдающийся первый тайм, показав игру, которая близка к нашей лучшей во многих отношениях. У нас были моменты, но Келлехер сделал несколько хороших сэйвов.
В целом я очень доволен этим месяцем, после игры [с «Манчестер Юнайтед»] мы сильно выросли во многих отношениях, и я надеюсь, что игроки вернутся из сборных здоровыми».
О том, почему «Сити» не смог забить больше
«Потому что за мячом стоят 10 игроков, верно?
Игра была хорошей, и, по моему опыту, мы всегда выигрывали только потому, что хорошо играли».
О том, что он сказал Холанду после матча
«Чтобы он продолжал в том же духе. Он устал, но продолжал работать. Я бы сказал, что в этом сезоне он очень важен для нас. Нам нужно больше голов от других игроков, но моменты у нас были. Вингеры должны забивать больше голов, вингеры должны забивать в таких ситуациях, но шаг за шагом мы будем этого добиваться. В плане игры команда становится намного более сплоченной, у нас все будет хорошо».
О травме Родри
«Я был прав, не так ли? Перед матчем вы спросили меня, почему я не выпускаю его на все 90 минут. Журналисты всегда спрашивают меня: зачем его заменять? Надеюсь, она будет не слишком серьезной», – сказал Гвардиола.