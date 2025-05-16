Шченсны курил сигару в раздевалке «Барселоны», пока его партнеры праздновали чемпионство
Войчех Шченсны закурил сигару после победы в Ла Лиге.
«Барселона» стала чемпионом Испании, победив «Эспаньол» в 36-м туре Ла Лиги (2:0). Команда Ханс-Дитера Флика набрала 85 очков.
Польский вратарь «блауграны» сидел и курил сигару в раздевалке, пока его партнеры прыгали, празднуя победу в чемпионате.
Фото: https://x.com/FCBarcelona_es/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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