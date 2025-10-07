Назаров о 73-летии Путина: «КХЛ – одна из самых популярных спортивных лиг мира, ее смотрят во многих странах. Президент ее придумал, запускал и всегда поддерживал»

Андрей Назаров поздравил Владимира Путина с днем рождения.

7 октября президенту России исполняется 73 года.

«КХЛ – одна из самых популярных и главных спортивных лиг в мире. Ее смотрят во многих странах, болельщики заполняют трибуны, а уровень соревнования только растет.

Безусловно, такой КХЛ стала благодаря президенту России, который ее придумал, запускал этот проект и всегда его всячески поддерживал.

Хочется пожелать главе нашего государства в его день рождения крепкого здоровья, успехов и удачи во всем.

Именно наш президент является главным хоккейным болельщиком, этот факт говорит о многом», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров .

