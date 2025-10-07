Федор Конюхов о Путине: «Такого президента-спортсмена, как Владимир Владимирович, больше нет. Он понимает, что страна не может быть без спорта, культуры, науки»

Известный путешественник Федор Конюхов высказался о Владимире Путине.

Сегодня президенту России исполнилось 73 года.

«У нас спорт хороший, он развивается, наш президент Владимир Владимирович любит спорт. Я прожил 74 года, и такого президента-спортсмена, как Владимир Владимирович , больше нет.

Он понимает, что страна не может быть без спорта, культуры, науки и путешественников. Нужно все виды спорта развивать. Руководитель должен быть романтиком, который поддерживает все.

Нужно, чтобы этот человек понимал и поддерживал спорт, необязательно он должен им заниматься. Чиновник может и не быть спортсменом, но должен его поддерживать. Министр культуры, например, не должен быть художником, певцом или поэтом, он просто должен понимать культуру и ее поддерживать», – сказал Конюхов .