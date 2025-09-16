7

«Баварии» интересны Гехи из «Кристал Пэлас» и Лукеба из «Лейпцига»

Марк Гехи привлек внимание чемпионов Германии.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, защитник «Кристал Пэлас» – интересный вариант для мюнхенцев, возможность его подписания может быть рассмотрена. 

В то же время в списке целей есть еще один защитник – Кастелло Лукеба («Лейпциг»).

В случае ухода Дайо Упамекано в качестве свободного агента летом 2026-го Гехи станет «идеальным» вариантом для «Баварии», отмечает эксперт.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?1325 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Кристиана Фалька
logoМарк Гехи
возможные трансферы
logoБавария
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
logoДайо Упамекано
logoКристал Пэлас
logoКастелло Лукеба
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Реал» вырвал победу у «Марселя», «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфика» уступила «Карабаху», «Арсенал» победил «Атлетик» в гостях
9763 минуты назад
«Реал» вдесятером одержал волевую победу над «Марселем» – 2:1! Мбаппе дважды забил с пенальти, Карвахаля удалили за удар лбом в лицо Рульи
4104 минуты назад
«Реал» выиграл все 5 матчей с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 7 побед в 9 играх
175 минут назад
«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине отскоком от газона. Мбаппе реализовал удар
216 минут назадФото
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4), дважды забив после 90-й. У Влаховича дубль и ассист
1848 минут назад
Мбаппе забил 56-й гол в ЛЧ и вышел на 7-е место в списке бомбардиров турнира, сравнявшись с ван Нистелроем
12сегодня, 20:04
У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»
2419 минут назад
Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной
4621 минуту назадФото
«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)
1036 минут назад
Артета про 2:0 с «Атлетиком»: «Первые 25 минут были тяжелыми, но во 2-м тайме «Арсенал» доминировал гораздо сильнее и выглядел гораздо опаснее»
16сегодня, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
115 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» играет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Гримсби»
622 минуты назадLive
Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У «Махачкалы» выходят Агаларов, Миро, а кто у «Пари НН», при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»
224 минуты назад
Игорь Дивеев: «Для меня пиво после игры – нет, сразу растолстею. Перестал пить чай и кофе с сахаром, на обед и ужин полностью исключил углеводы. Как только съем их – быстро набираю вес»
127 минут назад
Киву о Зоммере: «Я не собираюсь менять его только потому, что меня об этом кто-то просит. Игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать»
33 минуты назад
ФИФА распределит «беспрецедентные» 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира
44 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Духайль», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
849 минут назад
Тренер «Акрона» Тедеев после 1:3 с «Локо»: «Некоторые судьи ощущают себя главными героями, позволяют себе дерзить игрокам – смотреть невозможно! Надо однозначно добавлять в культуре»
452 минуты назад
«Динамо» Махачкала вдевятером одержало волевую победу над «Пари НН» – 2:1. Аззи забил, Агаларов реализовал пенальти, Кагермазова удалили на 69-й
12сегодня, 19:47
«Юнион» одержал победу в своем первом матче в ЛЧ. Бельгийская команда обыграла ПСВ
3сегодня, 19:37