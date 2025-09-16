«Баварии» интересны Гехи из «Кристал Пэлас» и Лукеба из «Лейпцига»

Марк Гехи привлек внимание чемпионов Германии.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, защитник «Кристал Пэлас» – интересный вариант для мюнхенцев, возможность его подписания может быть рассмотрена.

В то же время в списке целей есть еще один защитник – Кастелло Лукеба («Лейпциг»).

В случае ухода Дайо Упамекано в качестве свободного агента летом 2026-го Гехи станет «идеальным» вариантом для «Баварии», отмечает эксперт.