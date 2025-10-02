Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я сосредоточен на футболе и на игре за «Пэлас». Огромное спасибо болельщикам за поддержку»
Марк Гехи высказался о срыве трансфера в «Ливерпуль».
Несмотря на договоренность «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас», сделка по переходу защитника к мерсисайдцам сорвалась в заключительный день летнего трансферного окна.
«Честно говоря, мне особо нечего сказать. Я сосредоточен на футболе и на игре за «Кристал Пэлас».
Но болельщикам [хочу сказать] огромное спасибо за вашу поддержку. Я ее определенно чувствую», – сказал защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости