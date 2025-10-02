Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я сосредоточен на футболе и на игре за «Пэлас». Огромное спасибо болельщикам за поддержку»

Марк Гехи высказался о срыве трансфера в «Ливерпуль».

Несмотря на договоренность «Ливерпуля » и «Кристал Пэлас», сделка по переходу защитника к мерсисайдцам сорвалась в заключительный день летнего трансферного окна.

«Честно говоря, мне особо нечего сказать. Я сосредоточен на футболе и на игре за «Кристал Пэлас».

Но болельщикам [хочу сказать] огромное спасибо за вашу поддержку. Я ее определенно чувствую», – сказал защитник «Кристал Пэлас » Марк Гехи .