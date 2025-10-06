Мбаппе забил «ПСЖ» на 85-й и принес ничью «Лиллю» в матче Лиги 1. Этан ушел из парижского клуба в 2024-м, как и его брат Килиан

Гол Мбаппе помог «Лиллю» уйти от поражения от «ПСЖ».

Команды сыграли вничью в 7-м туре Лиги 1 (1:1). Этан Мбаппе сравнял счет на 85-й минуте Хамзы Игамана .

18-летний брат форварда «Реала » Килиана Мбаппе перешел в «Лилль» из «ПСЖ » в 2024 году. В том же году команду покинул и сам Килиан.

Статистику Этана можно увидеть здесь .