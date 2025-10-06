Мбаппе забил «ПСЖ» на 85-й и принес ничью «Лиллю» в матче Лиги 1. Этан ушел из парижского клуба в 2024-м, как и его брат Килиан
Гол Мбаппе помог «Лиллю» уйти от поражения от «ПСЖ».
Команды сыграли вничью в 7-м туре Лиги 1 (1:1). Этан Мбаппе сравнял счет на 85-й минуте Хамзы Игамана.
18-летний брат форварда «Реала» Килиана Мбаппе перешел в «Лилль» из «ПСЖ» в 2024 году. В том же году команду покинул и сам Килиан.
Статистику Этана можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
