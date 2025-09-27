У Фати 4 гола в 3 матчах за «Монако». Арендованный у «Барсы» форвард забивает в каждой игре за монегасков
Ансу Фати забивает во всех матчах за «Монако».
Арендованный у «Барселоны» нападающий реализовал пенальти на 98-й минуте игры с «Лорьяном» в 6-м туре Лиги 1 (1:3). Испанец вышел на поле на 65-й минуте.
Фати провел третий матч за «Монако», но ни в одном из них не выходил в старте. При этом на его счету уже 4 гола.
Ранее Ансу забил «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:4) и сделал дубль в игре против «Меца» в чемпионате Франции (5:2).
Подробная статистика 22-летнего игрока – здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73672 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
