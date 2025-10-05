Левандовски не забил «Севилье» с пенальти за фол на Бальде при счете 1:2. Форвард «Барселоны» пробил мимо
Роберт Левандовски не забил пенальти «Севилье».
На 73-й минуте защитник каталонцев Алекс Бальде после прорыва по флангу был свален игроком «Севильи» Аднаном Янузаем с ног в штрафной.
Судья Алехандро Муньис назначил 11-метровый удар в пользу «Барселоны».
Удар исполнил Роберт Левандовски. Поляк пробил мимо ворот.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 2»
Как вам дерби?4292 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
