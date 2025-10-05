Мяч попал в руку Бальде в штрафной «Барселоны» на 55-й минуте игры с «Севильей». Судья после ВАР не назначил пенальти
«Барселона» избежала пенальти в свои ворота в матче с «Севильей».
Каталонцы играют на выезде в матче 8-го тура Ла Лиги (1:3, второй тайм).
На 55-й минуте мяч после удара Маркао Тейшейры попал в руку защитнику «Барсы» Алексу Бальде, пытавшемуся увернуться.
Судья Алехандро Муньис обсудил эпизод с видеоассистентами и принял решение не назначать 11-метровый.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 2»
Как вам дерби?4278 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости