Мяч попал в руку Бальде в штрафной «Барселоны» на 55-й минуте игры с «Севильей». Судья после ВАР не назначил пенальти

«Барселона» избежала пенальти в свои ворота в матче с «Севильей».

Каталонцы играют на выезде в матче 8-го тура Ла Лиги (1:3, второй тайм).

На 55-й минуте мяч после удара Маркао Тейшейры попал в руку защитнику «Барсы» Алексу Бальде , пытавшемуся увернуться.

Судья Алехандро Муньис обсудил эпизод с видеоассистентами и принял решение не назначать 11-метровый.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 2»