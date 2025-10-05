«Барселона» проиграла 2 матча подряд после 7 побед и ничьей
«Барселона» проиграла второй матч подряд.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика уступила «Севилье» со счетом 1:4 в 8-м туре Ла Лиги. Ранее каталонцы потерпели поражение от «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2).
До этого «блауграна» провела 8 матчей в текущем сезоне, одержав в них 7 побед и 1 раз сыграв вничью.
18 октября «Барселона» примет «Жирону».
Как вам дерби?4301 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости