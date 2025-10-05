«Барселона» проиграла 2 матча подряд после 7 побед и ничьей

«Барселона» проиграла второй матч подряд.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика уступила «Севилье» со счетом 1:4 в 8-м туре Ла Лиги . Ранее каталонцы потерпели поражение от «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

До этого «блауграна» провела 8 матчей в текущем сезоне, одержав в них 7 побед и 1 раз сыграв вничью.

18 октября «Барселона » примет «Жирону».