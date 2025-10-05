«Спартак» и ЦСКА впервые с 2020 года забили в дерби 4+ гола в 1-м тайме

ЦСКА играет в дерби со «Спартаком» в 11-м туре Мир РПЛ (3:1, перерыв).

Армейцы повели 3:0 к 18-й минуте. Красно-белые отыграли один гол на 21-й.

ЦСКА и «Спартак» впервые с 2020-го забили в дерби 4+ гола до перерыва. В 1/4 финала Кубка России-2019/20 команды сыграли 1-й тайм со счетом 2:2. Красно-белые прошли в полуфинал благодаря голу в дополнительное время (3:2).

Перед сегодняшним матчем в линии у букмекеров максимальный тотал 1-го тайма составлял 2,5 гола – с коэффициентом 7.74.

