Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»

Николай Наумов высказался о переходах россиян в европейские лиги.

— Стоит ли считать опыт Миранчука в Швейцарии примером того, что не нужно стремиться бежать из РПЛ в периферийные европейские лиги?

— Тут можно не только Миранчука вспоминать. Но, понимаете, футболисты — молодые люди, они хотят новизны, какого-то другого уровня. К тому же футболисты — это люди амбициозные и в некоторой степени излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться. Поэтому как-то запрещать переходить в Европу, пробовать себя на другом уровне точно не стоит.

Если игрок этого правда хочет, то ты его уже не отговоришь. Тем более для многих так желаем этот переезд в Европу из-за того, что там сейчас есть еврокубки, а у нас их нет. Век футболиста короток. Неизвестно, когда нам снова откроют двери в Европу.

Если брать последние примеры, то, конечно, многие российские игроки обжигаются, переходя в чемпионаты Швейцарии, Греции и так далее. Но смотрите: у Джикии в Турции вот пошло. Он большой молодец. Поэтому в этом вопросе в целом много разных примеров. Если кто-то хочет в Европу, то пусть ищет там свое счастье, — сказал бывший президент «Локомотива».