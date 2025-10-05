  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»
1

Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»

Николай Наумов высказался о переходах россиян в европейские лиги.

— Стоит ли считать опыт Миранчука в Швейцарии примером того, что не нужно стремиться бежать из РПЛ в периферийные европейские лиги? 

— Тут можно не только Миранчука вспоминать. Но, понимаете, футболисты — молодые люди, они хотят новизны, какого-то другого уровня. К тому же футболисты — это люди амбициозные и в некоторой степени излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться. Поэтому как-то запрещать переходить в Европу, пробовать себя на другом уровне точно не стоит. 

Если игрок этого правда хочет, то ты его уже не отговоришь. Тем более для многих так желаем этот переезд в Европу из-за того, что там сейчас есть еврокубки, а у нас их нет. Век футболиста короток. Неизвестно, когда нам снова откроют двери в Европу. 

Если брать последние примеры, то, конечно, многие российские игроки обжигаются, переходя в чемпионаты Швейцарии, Греции и так далее. Но смотрите: у Джикии в Турции вот пошло. Он большой молодец. Поэтому в этом вопросе в целом много разных примеров. Если кто-то хочет в Европу, то пусть ищет там свое счастье, — сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoАнтон Миранчук
logoвысшая лига Швейцария
logoНиколай Наумов
logoДинамо Москва
logoСьон
logoвысшая лига Турция
logoАнтальяспор
logoГеоргий Джикия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
1673 октября, 10:50
«Краснодар» обыграл «Динамо» по пенальти – 4:2. Миранчук пробил выше ворот, удар Гладышева по центру отразил Корякин
3730 сентября, 19:40
Президент «Сьона» о Миранчуке: «Антон – великий футболист. «Золотой мяч»? Будет тяжело, думаю»
2129 сентября, 20:10
Главные новости
«До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»
27 минут назад
Удаления у «Вильярреала» не было, считает Итурральде: «Моуриньо не бьет Винисиуса по лицу, а кладет руку на грудь. Атака не была многообещающей – защитника страховал партнер»
1834 минуты назад
«Локомотив» обыграл «Динамо» в дерби с 8 голами, Анкалаев проиграл нокаутом, Сперцяна обвиняют в расизме, «Челси» одолел «Ливерпуль», победы «МЮ», «Реала» и «Арсенала» и другие новости
440 минут назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
50 минут назадТелеграм
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой»
38сегодня, 05:38
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
32сегодня, 04:59
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала
1333сегодня, 04:13
😎 Спортс“ открывает вакансию дизайнера соцсетей
86сегодня, 03:50
Хавбек «Вильярреала» Комесанья о пенальти «Реала»: «Винисиус сам заваливается обеими ногами. На «Бернабеу» и без того трудно победить, а с таким судейством – тем более»
31сегодня, 03:22
МЛС. Три ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи проиграл 0:3 «Миннесоте», «Атланта» Миранчука встретится с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
22сегодня, 02:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
22 минуты назад
«Балтика» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
51 минуту назад
«Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
7сегодня, 05:31
«Филадельфия» выиграла регулярку МЛС в 2-й раз. Больше всех побед у «Гэлакси» и «Ди Си Юнайтед» – по 4
1сегодня, 05:21
Первая лига. СКА принимает «Шинник», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
5сегодня, 05:03Live
Юлманд о 2:0 с «Унионом»: «Байер» сделал очередной шаг вперед. Вышедшие на замену игроки показали мастерство»
сегодня, 04:53
«Брентфорд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 04:38
Радимов о 5:3 «Локо» и «Динамо»: «Космическая игра, безумные скорости, но парад ошибок в обороне — просто дичь»
6сегодня, 04:25
ЦСКА – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
6сегодня, 04:07
«Челестини — лучший трансфер лета, но беда ЦСКА в атаке: нет форварда и игроков первой линии нужного уровня». Непомнящий об армейцах
6сегодня, 03:39