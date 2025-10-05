«Филадельфия» выиграла регулярку МЛС в 2-й раз. Больше всех побед у «Гэлакси» и «Ди Си Юнайтед» – по 4
«Филадельфия Юнион» досрочно стала победителем чемпионата МЛС.
Команда выиграла регулярку во второй раз в истории (ранее – в 2020 году). Больше всех побед у «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ди Си Юнайтед» – по 4.
В текущем сезоне «Филадельфия» под руководством тренера Брэдли Карнелла набрала 66 очков в 33 матчах и за тур до конца турнира опережает «Цинциннати» на 4 балла.
Победитель чемпионата МЛС получает путевку в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.
В прошлом году регулярку выиграл «Интер Майами», у которого в нынешнем сезоне 59 очков после 32 матчей,
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница МЛС в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости