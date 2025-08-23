18-летний Эстевао – самый молодой игрок с ассистом за «Челси» в АПЛ
Форвард «Челси» Эстевао сделал голевую передачу в матче 2-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (5:1).
В возрасте 18 лет и 120 дней бразилец стал самым молодым игроком в истории лиги, отдавшим результативный пас за «синих».
Эстевао присоединился к «Челси» в начале августа после того, как год назад лондонцы купили его у «Палмейраса» за 34+27 млн евро.
