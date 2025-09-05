Эстевао – самый молодой автор гола сборной Бразилии в официальном матче со времен Пеле. 18-летний игрок «Челси» забил Чили ударом через себя

Эстевао – самый молодой автор гола Бразилии в официальном матче со времен Пеле.

Нападающий «Челси » открыл счет ударом через себя в отборочном матче чемпионата мира-2026 против сборной Чили (3:0).

Сейчас Эстевао 18 лет и 4 месяца. Пеле сделал дубль в 17 лет и 7 месяцев в финале чемпионата мира против Швеции (5:2).

Отметим, что Эндрик (17 лет, 8 месяцев и 3 дня), Роналдо (17 лет, 7 месяцев, 12 дней) и Эду (16 лет, 10 месяцев, 2 дня) забивали в более юном возрасте, но только в товарищеских матчах.

Бразилия победила Чили (3:0) – забили Эстевао, Пакета и Гимараэс. Луис Энрике сделал голевую, Дуглас Сантос сыграл полный матч