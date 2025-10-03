Мбаппе – лучший игрок Ла Лиги в сентябре. У форварда «Реала» 5+1 в 4 матчах
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сентября в Ла Лиге.
Нападающий «Реала» забил 5 голов в 4 матчах, став лучшим бомбардиром турнира, а также отдал одну голевую передачу.
Килан впервые получил награду лучшего игрока месяца по версии LALIGA EA Sports.
Он обошел в финальном голосовании Педри («Барселона»), Пабло Форнальса («Бетис»), Рубена Варгаса («Севилья») и Карла Этта-Эйонга («Леванте»).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Ла Лиги
