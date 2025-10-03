Мбаппе – лучший игрок Ла Лиги в сентябре. У форварда «Реала» 5+1 в 4 матчах

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сентября в Ла Лиге.

Нападающий «Реала » забил 5 голов в 4 матчах, став лучшим бомбардиром турнира, а также отдал одну голевую передачу.

Килан впервые получил награду лучшего игрока месяца по версии LALIGA EA Sports.

Он обошел в финальном голосовании Педри («Барселона »), Пабло Форнальса («Бетис »), Рубена Варгаса («Севилья») и Карла Этта-Эйонга («Леванте»).