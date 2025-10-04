«Локомотив» не проигрывает в этом чемпионате – 6 побед, 5 ничьих. Дальше – ЦСКА
«Локомотив» не проиграл ни одного из 11 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне.
Сегодня команда Михаила Галактионова победила «Динамо» – 5:3.
С начала чемпионата железнодорожники одержали шесть побед и пять раз сыграли вничью. В последний раз московский клуб уступал в Мир РПЛ в апреле.
18 октября «Локомотив» ждет встреча с ЦСКА в рамках 12-го тура Премьер-лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
