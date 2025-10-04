Слот про 1:2 с «Челси»: «Доминировал во 2-м тайме «Ливерпуль», но в последние 15 минут забить могли и мы, и они. Детали складываются не в нашу пользу, надо работать усерднее»
«На поле были две очень хорошие команды. К сожалению для нас, в единственном опасном моменте в первом тайме соперник попал в девятку. Мы создали три хороших момента, но было ощущение что игра равная.
Мы очень хорошо начали второй тайм, и не было ничего удивительного в том, что мы сравняли счет. В последние 15 минут игра шла от ворот до ворот, шансы были и у нас, и у них. И в итоге мы пропустили на последней минуте.
Доминирующей командой были мы, но в последние 15 минут забить могли обе команды, обе команды много раз входили в штрафную. Сейчас детали складываются не в нашу пользу, нам надо работать усерднее, чтобы не зависеть от мелочей. «Челси», «Кристал Пэлас» – это те команды, которые ставят перед тобой много вопросов», – сказал главный тренер «Ливерпуля».