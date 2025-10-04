«Ливерпуль» проиграл 2 из 7 матчей в АПЛ. В прошлом сезоне 2-е поражение было в апреле

«Ливерпуль» проиграл два матча в АПЛ быстрее, чем в прошлом сезоне.

Сегодня команда Арне Слота уступила «Челси » в 7-м туре – 1:2. Первое поражение было в 6-м туре – от «Кристал Пэлас» с таким же счетом.

В сезоне-2024/25 «Ливерпуль » впервые проиграл в чемпионате 14 сентября, а во второй – 6 апреля. Всего у мерсисайдцев было 4 поражения в 38 турах.