«Ливерпуль» проиграл 2 из 7 матчей в АПЛ. В прошлом сезоне 2-е поражение было в апреле
«Ливерпуль» проиграл два матча в АПЛ быстрее, чем в прошлом сезоне.
Сегодня команда Арне Слота уступила «Челси» в 7-м туре – 1:2. Первое поражение было в 6-м туре – от «Кристал Пэлас» с таким же счетом.
В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» впервые проиграл в чемпионате 14 сентября, а во второй – 6 апреля. Всего у мерсисайдцев было 4 поражения в 38 турах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
