У «Челси» 3 победы в 4 последних матчах. Сегодня – над «Ливерпулем»

«Челси» выиграл 3 из 4 последних матчей.

Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Ливерпуль » в 7-м туре АПЛ (2:1).

Ранее «синие» одержали победы над «Линкольн Сити» (2:1) в Кубке лиги и «Бенфикой» (1:0) в Лиге чемпионов. Также на этом отрезке лондонцы уступили «Брайтону» в АПЛ (1:3).

18 октября «Челси » встретится с «Ноттингем Форест» в 8-м туре чемпионата Англии.