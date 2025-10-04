У «Челси» 3 победы в 4 последних матчах. Сегодня – над «Ливерпулем»
«Челси» выиграл 3 из 4 последних матчей.
Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ (2:1).
Ранее «синие» одержали победы над «Линкольн Сити» (2:1) в Кубке лиги и «Бенфикой» (1:0) в Лиге чемпионов. Также на этом отрезке лондонцы уступили «Брайтону» в АПЛ (1:3).
18 октября «Челси» встретится с «Ноттингем Форест» в 8-м туре чемпионата Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
