Черчесов не захотел общаться со Сперцяном после удаления Ндонга: «Он спровоцировал нашего игрока, не надо подходить после этого»
Станислав Черчесов объяснил нежелание разговаривать с Эдуардом Сперцяном.
Защитник «Ахмата» Усман Ндонг был удален в результате конфликта с полузащитником «Краснодара» в 11-м туре Мир РПЛ. Игра завершилась победой «быков» – 2:0.
– Сперцян подошел, вы отмахнулись. Почему?
– Сперцян – игрок другой команды. Он может сейчас подойти ко мне, и мы поговорим. Я его уважаю, но не тот случай, когда надо сразу подходить.
Он спровоцировал нашего футболиста, не надо подходить после этого. Не хотел с ним говорить, – сказал главный тренер «Ахмата».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
