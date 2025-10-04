  • Спортс
  • Черчесов не захотел общаться со Сперцяном после удаления Ндонга: «Он спровоцировал нашего игрока, не надо подходить после этого»
31

Черчесов не захотел общаться со Сперцяном после удаления Ндонга: «Он спровоцировал нашего игрока, не надо подходить после этого»

Станислав Черчесов объяснил нежелание разговаривать с Эдуардом Сперцяном.

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг был удален в результате конфликта с полузащитником «Краснодара» в 11-м туре Мир РПЛ. Игра завершилась победой «быков» – 2:0.

– Сперцян подошел, вы отмахнулись. Почему?

Сперцян – игрок другой команды. Он может сейчас подойти ко мне, и мы поговорим. Я его уважаю, но не тот случай, когда надо сразу подходить.

Он спровоцировал нашего футболиста, не надо подходить после этого. Не хотел с ним говорить, – сказал главный тренер «Ахмата».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
