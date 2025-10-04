У Исака 2 (1+1) очка в 5 матчах за «Ливерпуль». Форвард ассистировал Гакпо в игре с «Челси»
Александер Исак совершил первое результативное действие за «Ливерпуль» в АПЛ.
Нападающий «Ливерпуля» ассистировал Коди Гакпо в матче против «Челси» в 7-м туре чемпионата Англии (1:1, второй тайм), переправив на него мяч после подачи Доминика Собослаи с фланга.
Шведский футболист проводит пятую игру за «красных» во всех турнирах и третью в рамках Премьер-лиги. Ранее он забил «Саутгемптону» в Кубке лиги (2:1).
