Эдегор травмировался в матче с «Вест Хэмом». Хавбека «Арсенала» трижды подряд меняют в первом тайме матча АПЛ – это антирекорд

Мартина Эдегора вновь заменили в 1-м тайме.

«Арсенал» принимает «Вест Хэм » в 7-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

На 19-й минуте Эдегор пытался остановить прорыв Крисенсио Саммервилла, выставив ногу для отбора, и сам же оказался на газоне. Хавбек «Арсенала » показал, что готов продолжить встречу, но через минуту снова сел на газон, держась за колено.

После вмешательства медиков норвежец ненадолго вернулся в игру, но вскоре был вынужден покинуть поле. Мартин Субименди заменил его на 30-й минуте.

Эдегор стал первым игроком в истории АПЛ , кого меняли в первом тайме в трех матчах подряд, в которых он выходил в стартовом составе. Ранее он был заменен в первые 45 минут в игре с «Лидсом» (5:0) и «Ноттингем Форест» (3:0).