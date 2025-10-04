У Сака 100 (55+45) очков в 200 матчах АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Вест Хэму» с пенальти

Букайо Сака совершил 100-е результативное действие в АПЛ.

Вингер «Арсенала » реализовал пенальти в матче против «Вест Хэма » в 7-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм).

24-летний футболист проводит 200-ю игру за карьеру в рамках Премьер-лиги. На его счету теперь 55 забитых голов и 45 результативных передач в рамках этого турнира.

Подробную статистику Сака можно найти здесь .