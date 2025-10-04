Гримальдо разбил голову до крови в игре с «Унионом» после столкновения с одноклубником. Защитника «Байера» унесли на носилках

Алекс Гримальдо получил травму головы в матче с «Унионом».

Защитник «Байера» разбил голову до крови после столкновения с одноклубником. Защитник «Униона» Кристофер Триммель подавал угловой с правого фланга.

Форвард «Байера» Кристьян Кофан выпрыгнул перед ближней штангой и выбил мяч, но врезался в Гримальдо. Несколько минут медики оказывали Алексу помощь – и в итоге унесли его на носилках.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.