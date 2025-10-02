Колосков назвал мифом статус «Спартака» как народной команды: «Но в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы он подкреплялся титулами и поведением тренера»

Вячеслав Колосков назвал статус «Спартака» как народной команды мифом.

«Титул «Спартака» под названием «самая народная команда» – это миф, который сложился еще со времен Симоняна и Нетто . Затем продолжился во времена Романцева , Гаврилова , Черенкова , Дасаева.

Мало кто помнит, но «Спартак» в те времена в Первую лигу вылетал и в Премьер-Лиге кое-как ковырялся. Чемпионами они, конечно, тоже становились. Но вот почему-то все время «Спартак» считали самой народной и популярной командой. Люди могут сначала ходить на «Спартак», потом на «Зенит», а потом вообще на «Краснодар».

Поэтому повторюсь, народность «Спартака» – это миф. Тем не менее это миф был, есть и останется еще на долгие времена, как бы «Спартак» не играл. Журналистам, болельщикам или еще кому-то все равно захочется сказать, что «Спартак» – самая народная команда. И я считаю, что ничего плохого в этом нет. Мифы тоже должны быть в футболе.

Самое главное для «Спартака», чтобы этот миф подкреплялся реальными результатами, чемпионскими титулами, победами в Кубке России, хорошей игрой и хорошим поведением тренера. Потому что такие тренеры, как Станкович, могут вообще распугать всех поклонников «Спартака». Короче говоря, есть этот миф – пусть и остается», – сказал почетный президент РФС.