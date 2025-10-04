Защитник «Балтики» Гассама верит в чемпионство: «Все возможно. Сможем победить любого»

Защитник «Балтики» верит в чемпионство команды.

«Чемпионство? Да, все возможно. Когда я увидел предсезонную подготовку, я понял, что в этом году мы сможем добиться многого, в особенности победить любого», – сказал Натан Гассама .

После 10 туров «Балтика » с 17 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ .