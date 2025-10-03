  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-тренер «Селтика» О′Нил о Моуринью: «Великий тренер, умный. Жозе никогда не успокоится, хочет показать, насколько он хорош. Но его «Порту» жульничал весь путь до финала Кубка УЕФА»
1

Экс-тренер «Селтика» О′Нил о Моуринью: «Великий тренер, умный. Жозе никогда не успокоится, хочет показать, насколько он хорош. Но его «Порту» жульничал весь путь до финала Кубка УЕФА»

Мартин О’Нил назвал Жозе Моуринью великим тренером.

Экс-тренер «Селтика» был экспертом на телеканале Premier Sport во время матча «Бенфики» с «Челси» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

О’Нил оценил профессиональные качестве тренера португальской команды и вспомнил о финале Кубка УЕФА в Севилье сезона-2002/03. Тогда «Порту» под руководством Моуринью победил «Селтик» (3:2). 

«Я думаю, он великий тренер. Действительно великий. Очень умный. Он всегда хочет напомнить людям, насколько он хорош. Жозе никогда не успокоится. Прекрасный менеджер, но это не отменяет того, что тогда они жульничали весь путь до финала, падали толпами», – сказал Мартин О’Нил. 

Когда в студии заметили, что у него, похоже, осталась обида из-за поражения, специалист улыбнулся: «Конечно, каждую ночь [думаю об этом]».

«Если бы завтра наступил конец света, он все равно был бы среди величайших. То, что он сделал в «Челси»… Да, у него были великие игроки – Лэмпард, Дрогба, Терри, – но ведь нужно было их объединить, управлять ими и добиваться побед снова и снова. И именно это он и сделал», – добавил О’Нил.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Record
logoФрэнк Лэмпард
logoДжон Терри
logoСелтик
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДидье Дрогба
logoЧелси
logoПорту
logoБенфика
logoпремьер-лига Англия
logoЖозе Моуринью
logoМартин О′Нил
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью встретился с бывшим сотрудником «Челси» на пресс-конференции: «Где мое любимое печенье?» Пулман, работавший в клубе 56 лет, угостил тренера, они обнялись
15вчера, 11:39Видео
Моуринью о судействе с «Челси»: «Педро мог получить вторую желтую гораздо раньше. В УЕФА слишком строго следуют букве правил»
1630 сентября, 22:07
Тяжелая победа «Челси» над Моуринью. Со странноватым составом
1830 сентября, 21:50
Главные новости
Постекоглу – первый за 100 лет тренер «Ноттингема», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах
13сегодня, 21:36
Вратарь «Лилля» Озер о 3 отбитых пенальти: «Я бы и 4-й отразил. Перед игрой пообещал девушке, что не пропущу. Она сказала, что у меня давно не было сухого матча»
17сегодня, 20:59
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
79сегодня, 20:57Live
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
сегодня, 20:50Тесты и игры
Фанаты «Штурма» показали баннер с Юраном на матче против «Рейнджерс»: «Давайте, ребята, сделайте это снова!». Россиянин забил шотландцам в ЛЧ в 2000-м
17сегодня, 20:33Фото
Гордон о словах Румменигге про Вольтемаде: «Не понимаю, зачем говорить об игроке другого клуба. Это глупо, тем более Ник хорошо начал»
9сегодня, 20:01
Ханси Флик: «Самым особенным для меня в «Баварии» был день победы в ЛЧ. В «Барселоне» тоже этого хотят – мы будем бороться, обещаю»
12сегодня, 19:40
Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»
80сегодня, 19:31
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
сегодня, 19:30Телеграм
Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Довбик дважды перебивал 11-метровый
62сегодня, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-супруга игрока «Реала» задолжала 32 тысячи евро за аренду дома под Мадридом. Женщина отказывается съехать, оскорбляет собственников и ведет «роскошный образ жизни»
1140 минут назад
Форвард «Брюгге» Трезольди: «Мечтаю играть за «Милан», я их фанат. Хочу испытать трепет от игры в Италии»
41 минуту назад
Сын Зидана Люка вызван в сборную Алжира на матчи с Сомали и Угандой. 27-летний вратарь сменил спортивное гражданство в сентябре
1сегодня, 21:32
Мажич об удалении Кордобы с ЦСКА: «Посмотрите на его поведение – игра остановлена, а он хочет со всей силы пробить мячом в соперника. Когда судья действует по правилам, мы против, когда не действует – тоже»
2сегодня, 21:24
У «Ноттингема» 4 поражения и 2 ничьих в 6 матчах при Постекоглу
11сегодня, 21:08
Лига конференций. «Динамо» Киев проиграло «Кристал Пэлас», «Ноа» победил «Риеку», «Фиорентина» против «Сигмы», «Шахтер» – «Абердин»
5сегодня, 20:56Live
Азербайджан и Узбекистан проведут чемпионат мира U20 в 2027 году
2сегодня, 20:55
Григорян о матче «Динамо» Махачкала – «Ростов»: «Качество поля усугубило особенности команд. Сплошная борьба, такой футбол не может доставить удовольствие»
2сегодня, 20:43
Сидуэлл о «Челси» в ЛЧ: «Против «Бенфики» играли плохо во 2-м тайме, контроля не было. Джордж коснулся мяча всего три раза за 26 минут»
1сегодня, 20:27
Почеттино о невызове Мусы и Скалли в сборную США: «Можно спросить, почему в заявке нет Месси, Пеле или Марадоны. В остальных случаях нужно уважать вызванных игроков»
6сегодня, 20:14