Маккенни подвергся расистским оскорблениям после матча с «Пармой». «Ювентус» осудил инцидент
Уэстон Маккенни подвергся расистским оскорблениями в матче против «Пармы».
«Ювентус» одержал победу со счетом 2:0 в домашней игре первого тура сезона Серии А.
Полузащитник туринцев появился на поле на 89-й минуте матча.
«Уэстон Маккенни после матча подвергся дискриминационным расистским высказываниям со стороны некоторых болельщиков в гостевом секторе, когда он тренировался на поле со своими партнерами по команде, которые не приняли участие в матче.
«Ювентус» решительно осуждает этот инцидент и любые проявления расизма и обеспечит полное сотрудничество с органами спортивного правосудия для выявления виновных», – говорится в заявлении клуба.
Увольнять ли Семака?41739 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Ювентуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости