Маккенни подвергся расистским оскорблениям после матча с «Пармой». «Ювентус» осудил инцидент

Уэстон Маккенни подвергся расистским оскорблениями в матче против «Пармы».

«Ювентус » одержал победу со счетом 2:0 в домашней игре первого тура сезона Серии А.

Полузащитник туринцев появился на поле на 89-й минуте матча.

«Уэстон Маккенни после матча подвергся дискриминационным расистским высказываниям со стороны некоторых болельщиков в гостевом секторе, когда он тренировался на поле со своими партнерами по команде, которые не приняли участие в матче.

«Ювентус» решительно осуждает этот инцидент и любые проявления расизма и обеспечит полное сотрудничество с органами спортивного правосудия для выявления виновных», – говорится в заявлении клуба.