Фати забил в каждом из двух матчей за «Монако». Прежде голов не было с 2023-го
Ансу Фати забил в каждом из двух матчей за «Монако».
Сегодня вингер начал игру против «Меца» на скамейке и появился на поле сразу после перерыва. Уже спустя 37 секунд после выхода 22-летний футболист замкнул прострел Ламина Камара и вывел свою команду вперед – 2:1.
В дебютном матче за монегасков, против «Брюгге» в Лиге чемпионов, Фати тоже забил после выхода на замену.
До этого Ансу не забивал с ноября 2023 года, когда выступал за «Брайтон».
Подробно со статистикой вингера, арендованного у «Барселоны», можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
