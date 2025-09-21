Фати забил в каждом из двух матчей за «Монако». Прежде голов не было с 2023-го

Ансу Фати забил в каждом из двух матчей за «Монако».

Сегодня вингер начал игру против «Меца » на скамейке и появился на поле сразу после перерыва. Уже спустя 37 секунд после выхода 22-летний футболист замкнул прострел Ламина Камара и вывел свою команду вперед – 2:1.

В дебютном матче за монегасков, против «Брюгге » в Лиге чемпионов, Фати тоже забил после выхода на замену.

До этого Ансу не забивал с ноября 2023 года, когда выступал за «Брайтон».

Подробно со статистикой вингера, арендованного у «Барселоны», можно ознакомиться здесь .