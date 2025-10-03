  • Спортс
  Масалитин о дерби: «В «Спартаке» более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет»
Масалитин о дерби: «В «Спартаке» более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет»

Валерий Масалитин поделился ожиданиями от дерби ЦСКА и «Спартака».

Команды сыграют на «ВЭБ Арене» в 11-м туре Мир РПЛ в воскресенье.

«Я считаю, что в «Спартаке» собраны более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Однако, как таковой командной игры у красно-белых пока нет. Подопечные Деяна Станковича совершают слишком много ошибок в обороне, которые влияют на результат.

А у красно-синих наоборот очень хорошая и сыгранная линия защиты. Также надо отметить, что команда Фабио Челестини играет с азартом и юношеским максимализмом. В общем, думаю, что гости возьмут мяч под контроль, а хозяева будут прессинговать и играть на контратаках, что очень хорошо умеют.

Но прогноз делать на предстоящую встречу делать не буду, потому что тяжело предсказывать такие матчи. В дерби могут быть и судейские ошибки, и травмы, и удаления», – сказал экс-нападающий ЦСКА и «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Валерий Масалитин
