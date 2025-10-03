ЦСКА продал все билеты на дерби со «Спартаком»: «Sold out! Полные трибуны «ВЭБ Арены» – лучшая мотивация для команды»
ЦСКА объявил о продаже всех доступных билетов на дерби.
«Sold out на дерби со «Спартаком»!
Полные трибуны «ВЭБ Арены» – лучшая мотивация для команды. Спасибо, армейцы! ❤️💙
В связи с аншлагом просим вас приходить на стадион заранее! Уже с 15:00 вы сможете принять участие в интересных активностях на фан-зоне», – говорится в сообщении ЦСКА.
Игра армейцев со «Спартаком» пройдет в рамках 11-го тура Мир РПЛ 5 октября.
«ВЭБ Арена» вмещает 30 000 зрителей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
