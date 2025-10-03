  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА продал все билеты на дерби со «Спартаком»: «Sold out! Полные трибуны «ВЭБ Арены» – лучшая мотивация для команды»
ЦСКА продал все билеты на дерби со «Спартаком»: «Sold out! Полные трибуны «ВЭБ Арены» – лучшая мотивация для команды»

ЦСКА объявил о продаже всех доступных билетов на дерби.

«Sold out на дерби со «Спартаком»!

Полные трибуны «ВЭБ Арены» – лучшая мотивация для команды. Спасибо, армейцы! ❤️💙

В связи с аншлагом просим вас приходить на стадион заранее! Уже с 15:00 вы сможете принять участие в интересных активностях на фан-зоне», – говорится в сообщении ЦСКА.

Игра армейцев со «Спартаком» пройдет в рамках 11-го тура Мир РПЛ 5 октября.

«ВЭБ Арена» вмещает 30 000 зрителей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
