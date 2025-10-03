Каррагер о проблемах «Ливерпуля»: «Для блага АПЛ было бы печально, если бы 450 млн трат привели к мгновенному успеху. Создание команды-победителя – больше, чем просто крупные сделки»

Джейми Каррагер доволен тем, что траты «Ливерпуля» не привели к быстрому успеху.

Завтра команда Арне Слота сыграет на выезде с «Челси» в 7-м туре АПЛ.

«Как бы неожиданно это ни звучало от бывшего игрока, который всегда хочет, чтобы «Ливерпуль » побеждал, для Премьер-лиги очень полезно, что в эти выходные Слот отправляется на матч против «Челси » с рядом проблем, которые необходимо решить.

Отчасти меня беспокоит то, как «Ливерпуль» играл до сих пор. Другая часть меня воодушевлена ​​и чувствует уверенность. Это волнительно, потому что я с нетерпением жду, как Слот внесет необходимые коррективы и улучшения.

Это обнадеживает, потому что создание и поддержание команды-победителя требует гораздо большего, чем просто подписание крупных сделок, иначе преследователи могут просто сдаться. Необходимо налаживать связи и уделять время тренировкам, чтобы все понимали, что требуется делать с мячом и без него, и таким образом поддерживать баланс.

«Ливерпуль» потратил почти 450 миллионов фунтов на новых игроков за лето, независимо от того, сколько они возместили за счет продаж. Для общего блага английского футбола было бы печально, если бы такой уровень инвестиций привел к мгновенному успеху. Как и в случае «Челси», потратившего 1,5 миллиарда фунтов за последние три года, не должно быть короткого пути к успеху.

Будучи болельщиком, всегда хочется видеть, как твоя команда обыгрывает соперников, прибавляет от сезона к сезону и борется за самых ярких звезд на рынке. Как любитель футбола, я понимаю, что он никогда не бывает лучше, чем когда лидерам приходится искать тактические решения, чтобы добиться большего от игроков высокого класса.

Именно это я чувствовал год назад, наблюдая за трудностями «Манчестер Сити » при Пепе Гвардиоле , и задавался вопросом, как он будет решать проблемы, с которыми «простые смертные» тренеры сталкиваются каждую неделю. Такие как травмы, потеря формы, и создание среды, в которой могут адаптироваться новички.

Теперь Слоту предстоит перестроить стартовый состав, добавив семь новых игроков основного состава, из которых только Юго Экитике сразу же влился в команду. Это не может быть легко.

Величайших тренеров и игроков делает великими их способность создавать видимость успеха. Гвардиола делал это, когда «Сити» выиграл четыре чемпионских титула подряд. Слот сумел создать видимость этого в своем дебютном сезоне», – написал бывший защитник «Ливерпуля».