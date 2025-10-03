  • Спортс
  Слот о «Ливерпуле»: «Клопп оставил мне много подарков, один из них – 3-е место. Когда мы возглавили таблицу, с нами начали играть совсем не так, как поначалу»
Слот о «Ливерпуле»: «Клопп оставил мне много подарков, один из них – 3-е место. Когда мы возглавили таблицу, с нами начали играть совсем не так, как поначалу»

Арне Слот отметил разный подход соперников к «Ливерпулю» сейчас и год назад.

«В этом сезоне мы уже были очень близки к тому, чтобы забить после стандартных положений, я очень доволен количеством моментов, которые мы создаем, но мы еще не забили – дело в удаче, невезении? На данный момент я бы сказал, что нам немного не везет. Если это будет продолжаться весь сезон, то, возможно, дело и в других вещах тоже.

Но вот о чем я пытаюсь сказать: голы с игры во второй части прошлого сезона и в первой части прошлого сезона – вот где основная разница. Я не думаю, что мы делаем что-то по-другому. Я вижу, что другие команды делают много вещей по-другому в матчах против нас.

У меня было много подарков от Юргена Клоппа в первой части прошлого сезона, один из них – третье место в предшествующем сезоне и пятое до того. Его знали настолько хорошо, что после прихода нового тренера все подумали: «О, давайте начинать играть против «Ливерпуля»!»

И команды играли в первой половине сезона против нас совершенно по-другому, нежели когда мы были на вершине лиги после половины сезона и на вершине таблицы в Лиге чемпионов.

И я вижу, что это переходит на нынешний сезон. Нам нужно найти ответы на это. В прошлом сезоне один из ответов заключался в стандартах, многие команды вскрывают низкий блок стандартами. А в этом сезоне мы этого еще не сделали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoАрне Слот
