Руни раскритиковал Слота после 0:1 от «Галатасарая»: «Аморима в «МЮ» разнесли бы за хавбека на позиции правого защитника. В конце он выпустил всех игроков атаки «Ливерпуля» и такой: «Сами разберетесь»

Уэйн Руни выступил с критикой в адрес Арне Слота.

«Ливерпуль» накануне проиграл «Галатасараю» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Я думаю, что они [«Ливерпуль»] реально сыграли плохо. Меня беспокоит то, что когда они проигрывали, казалось, что, имея достаточно времени до конца, он просто выпустил всех атакующих игроков и сказал что-то вроде: «Идите и разберитесь сами».

И тогда игра могла бы для «Ливерпуля » обернуться еще хуже, учитывая, сколько раз они теряли мяч в обороне и получали контратаки, а еще и травма Алисон.

Я думаю, что когда выигрываешь чемпионат, как Арне Слот с «Ливерпулем» в прошлом сезоне, иногда некоторые решения проходят незамеченными.

Я имею в виду его решение поставить полузащитника на позицию правого защитника и сочетание правого защитника и правого вингера. Если бы это сделал Аморим в «Манчестер Юнайтед », его бы просто разнесли», – сказал экс-нападающий «МЮ» в эфире BBC The Wayne Rooney Show.