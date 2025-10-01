Слот о Салахе в запасе: «Ливерпулю» нужно использовать весь состав. Во многих матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену»

Арне Слот объяснил невыход Мохамеда Салаха в стартовом составе «Ливерпуля».

«Ливерпуль » проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Мохамед Салах не попал в стартовый состав мерсисайдцев и появился в игре на 62-й минуте.

«Нам предстоит сыграть много матчей в ближайшие дни. Нас ждет важная следующая игра [против «Челси» в АПЛ ]. Нам нужно использовать весь состав. Игроки могут выходить на поле и со скамейки запасных. Во многих наших матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену.

И мы говорили о том, что Мо в прошлый раз сделал хет-трик, когда вышел на замену в матче с «Рейнджерс». И я знаю, кто тогда был тренером шотландской команды. Это мой текущий ассистент Джованни ван Бронкхорст . Так что они они уже говорили об этом», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.