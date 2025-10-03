Мареска о «Ливерпуле»: «Они фантастически проводят сезон после трагедии с Жотой. Я прошел через это 20 лет назад с Пуэртой. Непросто каждый день видеть пустующее место на базе»

Энцо Мареска высказался о состоянии «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Челси» завтра примет мерсисайдцев в 7-м туре АПЛ . Команда Арне Слота занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, впервые проиграв в прошлом туре.

«Не думаю, что сейчас лучший момент играть против них, потому что они потеряли очки. Это всегда тяжелый матч.

Они фантастически проводят сезон, особенно после трагедии с [Диогу] Жотой. Я прошел через то же самое, когда был игроком 20 лет назад. Это непросто для игроков, непросто для клуба и тренера. Когда приходишь на тренировочную базу и каждый день видишь пустующее место. Нужно быть очень сильным.

Именно поэтому, на мой взгляд, у них все более чем хорошо, потому что они пытаются справиться с непростой проблемой», – сказал главный тренер «Челси ».

Напомним, 3 июля форвард «красных» Диогу Жота , а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

В своей реплике Мареска упомянул об Антонио Пуэрте, с которым играл за «Севилью». 25 августа 2007 года испанцу стало плохо во время матча, у него возникли проблемы с сердцем. Через три дня он скончался в больнице.