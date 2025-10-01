  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Постекоглу о 5 матчах без побед во главе «Ноттингема»: «Мы доминируем по всем статьям, создаем больше моментов, чем соперники, и не собираемся отходить от того, что делаем»
8

Постекоглу о 5 матчах без побед во главе «Ноттингема»: «Мы доминируем по всем статьям, создаем больше моментов, чем соперники, и не собираемся отходить от того, что делаем»

Эндж Постекоглу указал на превосходство «Ноттингем Форест» над соперниками.

Под руководством 60-летнего специалиста команда провела пять матчей. Два из них завершились вничью, три – поражением.

«Победа помогла бы нам, но для меня главное – игроки. Они приняли то, что мы пытаемся сделать. Мы работаем иначе после моего прихода, и футболисты поверили в этот процесс.

Но я хочу, чтобы они были вознаграждены за это. Они очень усердно работают, они показывают лучшие результаты по всем показателям, касающимся физической работы.

Мы создаем больше моментов, чем соперники, мы доминируем по всем статьям, но не побеждаем. Мы хотим, чтобы игроки получили вознаграждение за свои труды, потому что это ускоряет рост и укрепляет веру. Мы точно не собираемся отказываться от того, что делаем», – отметил главный тренер «Ноттингема».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoНоттингем Форест
logoЭндж Постекоглу
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шпилевский о судействе со «Спартаком»: «Забиваешь, а человек на ВАР за минимальный контакт дает пенальти сопернику – это влияет ментально, как думаете? 2-й карточки Каричу не было»
77 минут назад
Феликс признан игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5+1 в 4 матчах за «Аль-Наср» в лиге
111 минут назад
Вингер «Вильярреала» Соломон из-за иудейского праздника Йом Кипур не сыграет с «Ювентусом» в ЛЧ
619 минут назад
Фанаты «Барселоны» скандировали «Дембеле – шлюха» и «Дембеле – сын шлюхи» в ожидании автобуса «ПСЖ» у стадиона
6427 минут назад
Кто, кроме Анчелотти, брал кубок с «Миланом»? Тест для ценителей ЛЧ
30 минут назадТесты и игры
Джейми О′Хара: «МЮ» проигрывает «Брентфорду» 1:3 – и это даже не удивляет. Не могу поверить, что клуб пал настолько низко»
537 минут назад
Сакич про 2:1 с «Пари НН»: «Из хорошего только проход в следующий раунд, все остальное у «Спартака» было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч»
2744 минуты назад
Генсек РФС о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов. Россию отстранили, а остальные страны, находящиеся в такой же ситуации – нет. Поэтому нас надо вернуть»
2157 минут назад
Фонбет Кубок России. ЦСКА играет с «Локомотивом», «Спартак» вырвал победу у «Пари НН»
677сегодня, 17:30Live
«Сочи» выбыл из Кубка России, набрав 3 очка в 5 матчах группового этапа. У команды ни одной победы в основное время в 15 играх сезона
11сегодня, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» Майга об 1:2 со «Спартаком»: «Нас «убили» в матче с «Ахматом», здесь судья должен был давать больше играть. Понятно, что соперник уровнем выше, они использовали шанс»
4 минуты назад
Рамиреса из-за травмы заменил Сильянов в 1-м тайме матча с ЦСКА в Кубке
15 минут назад
«Балтика» – «Акрон». Оффор и Беншимол в старте. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Вильярреал» – «Ювентус». Пепе, Дэвид и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1225 минут назад
«Монако» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
426 минут назад
Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Видим некие нюансы против «Пари НН», когда сложно выиграть. Хвалю ребят, виден прогресс. Странно, когда на домашнем поле болеют за соперника»
828 минут назад
«Барселона» – «ПСЖ». Рэшфорд, Ямаль, Барколя и Забарный в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3129 минут назад
Осинькин о поражении от «Крыльев» по пенальти: «Результат близок к закономерному, большое количество ошибок. Состав «Сочи» не очень сыгран и в какой-то мере экспериментальный»
40 минут назад
Тюрам пропустит 3-4 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра, полученной в игре со «Славией»
242 минуты назад
Бернардески о периоде в «Ювентусе»: «Это был важнейший клуб Италии, входивший в топ-5 в Европе. Основу составляли итальянские игроки, продвигавшие клубные ценности – в этом и был секрет»
47 минут назад