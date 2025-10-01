Постекоглу о 5 матчах без побед во главе «Ноттингема»: «Мы доминируем по всем статьям, создаем больше моментов, чем соперники, и не собираемся отходить от того, что делаем»

Эндж Постекоглу указал на превосходство «Ноттингем Форест» над соперниками.

Под руководством 60-летнего специалиста команда провела пять матчей. Два из них завершились вничью, три – поражением.

«Победа помогла бы нам, но для меня главное – игроки. Они приняли то, что мы пытаемся сделать. Мы работаем иначе после моего прихода, и футболисты поверили в этот процесс.

Но я хочу, чтобы они были вознаграждены за это. Они очень усердно работают, они показывают лучшие результаты по всем показателям, касающимся физической работы.

Мы создаем больше моментов, чем соперники, мы доминируем по всем статьям, но не побеждаем. Мы хотим, чтобы игроки получили вознаграждение за свои труды, потому что это ускоряет рост и укрепляет веру. Мы точно не собираемся отказываться от того, что делаем», – отметил главный тренер «Ноттингема ».