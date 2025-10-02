Кукурелья о Гарначо: «Очень важный игрок, который может помочь «Челси». Он провел хороший матч с «Бенфикой» и повторит это с «Ливерпулем», надеюсь»
Марк Кукурелья назвал Алехандро Гарначо значимым игроком для «Челси».
Аргентинский вингер перешел в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
«Синие» обыграли «Бенфику» (1:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Гарначо провел на поле 60 минут.
«Он очень важный игрок с множеством достоинств.
В АПЛ мы часто играли вдесятером, и непросто выпустить на поле вингера, поскольку мы в основном обороняемся.
С «Бенфикой» он получил шанс и показал свой уровень, он может помочь команде. Он провел очень хорошую игру, и я надеюсь, что он сможет повторить это в субботу [в домашнем матче с «Ливерпулем»]», – сказал защитник «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
